Carla Bruni et Nicolas Sarkozy: Leur fille Giulia favorisée par leur notoriété ?

De retour dans la musique avec un nouvel album attendu dans les bacs en octobre et porté par le single Quelque chose, Carla Bruni entame un marathon promo. Elle s'est ainsi longuement confiée à Paris Match et a évoqué son disque, son mari Nicolas Sarkozy ou encore sa fille, Giulia. Mais comment cette jolie petite blonde vit-elle le fait d'être une "fille de" ? Réponse de sa maman...

En se mettant en couple avec l'ancien président de la République Nicolas Sarkozy, Carla Bruni avait vu exploser sa célébrité - déjà bien installée grâce à sa carrière de mannequin dans les années 1990, puis de chanteuse au début des années 2000. Son rôle de première dame n'étant pas étranger à l'affaire. Mais, désormais, le poids de la notoriété pèse aussi sur les frêles épaules d'une enfant de seulement 8 ans : Giulia. Forcément, la fillette n'a rien demandé à personne et n'a pas encore les armes pour se défendre. "Elle a très conscience de qui nous sommes, son père et moi. Et elle digère les choses tranquillement. Ce n'est pas simple de se retrouver à l'école avec des noms que tout le monde connaît. Ça ne l'était pas non plus pour Aurélien [son fils de 19 ans issu de sa relation avec Raphaël Enthoven, NDLR] qui n'avait que 6 ans quand j'ai rencontré mon mari. Il a eu son lot", a confié Carla Bruni.

Toutefois, l'ancienne première dame admet volontiers qu'il y a "aussi des avantages à être les enfants de personnes très connues", car "il y a des portes qui s'ouvrent, des gens qui nous admirent". En toute logique, on peut effectivement penser que la petite Giulia ne devrait pas avoir trop de difficultés, plus tard, pour trouver par exemple un stage ou un emploi. "On est familier à tout le monde, donc les gens ne se méfient pas. On dépasse plein d'étapes grâce à ça et je trouve ça appréciable", ajoute Carla Bruni qui ne manque pas de souligner qu'avant toute autre chose, elle essaie de "faire comprendre à Giulia que la chose principale, c'est qu'on est là pour elle et qu'on l'aime".

Les confidences de Carla Bruni sont à retrouver dans Paris Match, dans les kiosques le 24 septembre 2020.