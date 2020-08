Carla Bruni : Sa fille Giulia, une "summer girl" qui fait craquer la Toile

Giulia Sarkozy (8 ans) fait fondre les internautes à chaque fois que sa maman, Carla Bruni-Sarkozy (52 ans), poste une photo d'elle. Le 2 août 2020, la chanteuse n'a pas pu résister et a partagé une nouvelle fois un aperçu de ses vacances avec ses abonnés sur Instagram.

L'adorable Giulia est immortalisée de dos, comme presque systématiquement. La petite fille porte un maillot de bain fleuri et est allongée sur le ventre. On la découvre donc de dos et c'est sa coiffure qui est mise en avant : une tresse parfaite orne sa jolie tête blonde. "Summer girl", commente Carla Bruni, qui ajoute ensuite un hashtag en italien qui signifie "tendresse infinie". Beaucoup d'abonnés ont souligné la beauté de cette photo qui ressemble à un dessin, "une oeuvre d'art". D'autres se demandent si la jolie tresse a été réalisée par la maman.

Cette photo, en plus de montrer combien Giulia est adorable, dévoile que les vacances des Bruni-Sarkozy semblent particulièrement douces. Le farniente et la détente semblent être au rendez-vous... tout comme la lecture ! Il y a quelques jours, la petite fille a été photographiée en train de lire le nouveau best-seller de son papa Nicolas Sarkozy, Le Temps des tempêtes, tome 1. Dans cet ouvrage, l'ancien président de la République évoque notamment, dans un registre intime, son divorce avec Cécilia, sa belle histoire avec Carla Bruni et son opération de la gorge réalisée dans le plus grand secret.

Nul doute également que la musique berce les journées de Giulia grâce à sa maman. Trois ans après French Touch, Carla Bruni est de retour en musique et prépare un nouvel opus, comme on a pu le voir sur Instagram. On sait que Gustine, grande finaliste qui s'était finalement inclinée face à Abi, le jeune talent de Pascal Obispo, a collaboré avec elle pour cet album. On sait aussi qu'elle a fait appel aux services de l'auteur, compositeur, interprète et musicien Albin de la Simone.