Nicolas Sarkozy opéré d'urgence en secret : "J'ai compris que c'était sérieux"

Nicolas Sarkozy a su créer l'événement autour de la sortie de son nouveau livre Le Temps des tempêtes, tome 1, un an après le succès de livre Passions, le carton de l'été 2019. L'ancien président de la République a annoncé sa parution deux jours seulement avant sa mise en vente. Un secret très bien gardé qui a suscité l'engouement puisqu'en quatre jours, 40 000 exemplaires ont déjà été écoulés.

Dans cet ouvrage où le mari de Carla Bruni multiplie les confidences, il a notamment révélé avoir été opéré d'urgence de la gorge dans le plus grand secret. "Ce dont je souffrais était très douloureux, mais ne mettait pas en cause mon aptitude à exercer ma fonction. Si je le raconte aujourd'hui, c'est pour montrer qu'à certains égards, la vie quotidienne d'un président n'est pas différente de celle des Français. Je sortais d'un match officiel de rugby, j'avais mal à la gorge, j'étais à mille lieues de penser que c'était grave. Quand le médecin m'a dit : 'On doit vous amener à l'hôpital', j'ai d'abord refusé", raconte-t-il à Paris Match.

C'est alors qu'au Val-de-Grâce, on lui a diagnostiqué un phlegmon (une accumulation de pus au niveau des amygdales qui résulte souvent de la complication d'une angine). C'est là que Nicolas Sarkozy a "compris alors que c'était sérieux". "Mais je devais partir le lendemain au Maroc, il était impossible de rester alité dans une chambre d'hôpital. J'ai dû me faire opérer sans anesthésie générale... c'était quelques jours après mon divorce [en 2007, NDLR]. Imaginez les commentaires si j'avais annulé mon voyage. J'ai donc effectué cette visite officielle dans ce Maroc que j'aime tant en étant très affaibli physiquement", poursuit-il.

C'est le confinement qui a permis à Nicolas Sarkozy d'accélérer la rédaction de son livre. "Sans l'épidémie de Covid-19, rien ne se serait passé ainsi", confirme-t-il. "Au moment du confinement, en mars, Carla et moi étions au cap Nègre, je me suis installé dans mon bureau et j'ai commencé à travailler. Carla m'a demandé : 'Qu'est-ce que tu fais ?' Je lui ai répondu : 'J'écris un livre.' Elle a souri en me disant : 'Décidément, tu ne peux pas rester inactif.' J'étais parti pour faire 250 pages. À l'arrivée, j'en ai écrit 807, à la main : huit à neuf heures par jour, 6 à 7 pages quotidiennes", a-t-il expliqué. Un sacré labeur pour un best-seller.