Nicolas Sarkozy : Son livre "Passions" est un best-seller, un tome II annoncé

Déjà en 2006, avec Témoignage, il avait rencontré un joli succès. Mais Nicolas Sarkozy l'assure, il garde la tête froide face à cette notoriété littéraire : "Ce qui compte, ce sont les lettres que je reçois pour me dire du bien du livre", a-t-il commenté au Parisien. Une réimpression de 40 000 unités a été lancée et un second tome est déjà en préparation. Quant à la comparaison avec l'ouvrage de François Hollande sorti en 2018, elle est vite faite : le socialiste n'a vendu "que" 150 000 exemplaires de ses Leçons du Pouvoir (éditions Stock). Ce dernier occupe d'ailleurs une place particulière dans le livre de son prédécesseur à l'Elysée : "Je n'étrille personne, je dis ce que j'ai vécu, ma vérité, explique Nicolas Sarkozy. La revanche, ce n'est pas ce qui me motive."

Pour ce qui est de sa motivation justement, Jean-Yves Mollier, auteur et professeur à l'Université de Versailles, a une petite idée sur la question. Selon lui, "Nicolas Sarkozy utilise l'écriture pour revenir plus vite sur la scène politique." Stratégie politique ou non, celui qui nie toute envie de retour jouit d'une grande popularité sur le terrain, surtout auprès des partisans de la droite se retrouvant sans véritable leader depuis plusieurs mois.