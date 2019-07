Nicolas Sarkozy et sa fille Giulia câlins : complicité immortalisée par Carla

Carla Bruni-Sarkozy ne manque pas une occasion de partager son quotidien de maman sur les réseaux sociaux. L'ancien mannequin s'assure toutefois de toujours masquer le visage de sa fille, Giulia, 7 ans. D'elle, on ne connaît que ses longs cheveux blonds et son amour inconditionnel pour son papa, Nicolas Sarkozy. L'ancienne première dame publie régulièrement des photos montrant la grande complicité de la fillette avec son père. Celle qu'elle a dévoilé le jeudi 25 juillet 2019 n'échappe pas à la règle.

"Ferme tes yeux, donne moi ta main, peux-tu entendre mon coeur qui bat ?", écrit Carla Bruni en légende du cliché, écrivant en anglais les paroles de la chanson Eternal Flame du groupe The Bangles. En hashtag, elle indique : "Mon coeur appartient à papa", "donne moi la main" et "fille à papa". De tendres mots pour une bien tendre photo, puisqu'on y aperçoit la main de Giulia qui serre celle de son père. Tous deux assis sur - semble-t-il - des sièges de train ou d'avion, père et fille partagent un instant de complicité. De quoi émouvoir les abonnés de la chanteuse, qui saluent unanimement la beauté du cliché en section commentaires.