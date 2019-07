Carla Bruni-Sarkozy : Moment tendresse entre Giulia et son papa, Nicolas

Détail qui ne trompe pas, Nicolas Sarkozy porte la barbe de trois jours, signe que l'ancien président est en repos. Ces dernières semaines ont été consacrées à la promotion de son livre de souvenirs et de pensées intitulé Passions et paru aux Éditions de l'Observatoire. Classé numéro 1 des ventes dès sa sortie, cet ouvrage est le succès littéraire surprise de ce début d'été. Nicolas Sarkozy y revient sur sa carrière politique, mais également sur son divorce d'avec Cécilia Attias, d'abord vécu comme une blessure puis comme un soulagement.

Carla Bruni-Sarkozy et la petite Giulia profitent de l'été depuis quelques jours déjà. La chanteuse et ancien mannequin a d'abord posté une vidéo de sa fille chantonnant dans son maillot de bain rose bonbon illustré de licornes et d'arcs-en-ciel. Il y a deux jours, Carla nous racontait leur rencontre avec un dauphin aux propriétés rares : "Quelle chance de rencontrer Reizi, ce matin ! Reizi est dauphin thérapeute. Il offre chaque jour un peu de paix et de joie à des enfants atteints de handicaps ou pathologies nécessitant des soins importants. Reizi fait partie d'un nouveau programme expérimental où les dauphins ne sont pas en captivité, mais libres d'aller et venir comme ils le souhaitent et la chose extraordinaire est qu'il vient de l'océan de lui-même chaque matin s'occuper de ses petits patients et repart chaque soir dans son habitat naturel auprès des siens." Ce post comprenait une photo de Giulia près du dauphin, mais aussi un très beau portrait de Carla, divine à 51 ans, dans un maillot rouge.