Carla Bruni-Sarkozy (51 ans) : Divine en maillot, façon Alerte à Malibu

Reste ce joli moment entre Giulia et ce dauphin qui, comme nous l'explique Carla en légende de son post Instagram, est bien plus qu'un simple visiteur : "Quelle chance de rencontrer Reizi, ce matin ! Reizi est dauphin thérapeute. Il offre chaque jour un peu de paix et de joie à des enfants atteints de handicaps ou pathologies nécessitant des soins importants. Reizi fait partie d'un nouveau programme expérimental où les dauphins ne sont pas en captivité mais libres d'aller et venir comme ils le souhaitent et la chose extraordinaire est qu'il vient de l'océan de lui-même chaque matin s'occuper de ses petits patients et repart chaque soir dans son habitat naturel auprès des siens." En seul mot : magique !