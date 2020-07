Carla Bruni : Sa fille Giulia dévore le livre de son papa Nicolas Sarkozy

Un an après la sortie de Passions, dans lequel l'ancien chef de l'État retraçait son itinéraire politique avant son arrivée à l'Élysée, Nicolas Sarkozy revient avec Le Temps des Tempêtes. Dans cet ouvrage de 522 pages, écrites pour la plupart pendant le confinement, l'ancien président de 65 ans livre plusieurs anecdotes, notamment sur ses expériences à l'international. Il consacre également plusieurs pages à son divorce avec Cécilia, mais également sur le début de sa belle histoire avec Carla Bruni et leur mariage, célébré à l'Élysée dans la plus grande intimité et dont il n'existe qu'une seule photographie.

Rappelons que la petite Giulia est la seule enfant du couple présidentiel, née le 19 octobre 2011. Elle doit déjà s'impatienter de la sortie du tome 2 du Temps des Tempêtes, dans lequel son père devrait raconter la suite de son quinquennat...