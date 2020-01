Carla Bruni et Nicolas Sarkozy : La seule photo de leur mariage enfin diffusée

Dimanche 12 janvier 2020, France 5 diffuse le documentaire Élysée, neuf femmes aux marches du palais. Pour l'occasion, quatre anciennes premières dames reviennent sur leur temps passé à la présidence de la République, dont Valérie Trierweiler et Carla Bruni-Sarkozy. Cette dernière revient sur sa rencontre avec son mari, plus précisément comment l'ancien chef de l'État a demandé sa main quelques heures seulement après l'avoir vue pour la première fois.

"Mon mari m'a demandée en mariage le lendemain de notre rencontre", explique d'emblée Carla Bruni-Sarkozy dans le documentaire de France 5, qui diffuse au passage une photo inédite de leur mariage célébré le 2 février 2008. On y voit l'ancienne top model et Nicolas Sarkozy signer le registre.

Il s'agit de la seule et unique photographie capturée ce jour-là. Comme l'indique Gala, qui cite l'ouvrage Elysée, Histoire, secrets, mystères (Poche), cette photo n'a jamais été diffusée auparavant : "Une seule photo de la cérémonie existe, prise par une collaboratrice de Carla Bruni. À ce jour, elle n'a jamais été publiée."

"C'était à l'Élysée, personne ne s'était jamais marié à l'Élysée avant. On voulait que le mariage soit privé, discret, caché. J'ai vraiment tout fait pour me fondre dans le décor. Pour apporter le plus de classicisme possible, donc effectivement mon modèle c'était Bernadette Chirac, madame Pompidou, madame Giscard d'Estaing... Je ne voulais pas du tout faire mon originale. Parce que j'étais déjà tellement originale, la situation était tellement différente", explique-t-elle dans le documentaire, dont un extrait a été dévoilé sur les réseaux sociaux.