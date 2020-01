Valérie Trierweiler, son baiser à François Hollande : "C'était terrible..."

Dimanche 12 janvier 2020, France 5 diffuse le documentaire inédit Élysée, neuf femmes aux marches du palais. L'occasion pour plusieurs ex-premières dames de revenir sur leur temps passé à la présidence de la République. Valérie Trierweiler, dans un extrait proposé par Télé-Loisirs.fr, est ainsi revenue sur le jour du 6 mai 2012, où François Hollande a été élu président de la République.

Cette belle fête organisée place de la Bastille, dans le 11e arrondissement de Paris, avait été marquée par la joie du clan socialiste, mais aussi par le baiser passionné entre la journaliste de Paris Match et François Hollande. Un moment en réalité pas si génial que ça pour Valérie Trierweiler, comme elle le révèle dans le documentaire de France 5.

"Dès le soir de l'élection, je comprends que la vie privée n'existe plus. On devient privés de vie. Tout vous échappe, y compris votre homme. Et un moment, quand j'ai besoin d'être sécurisée et que j'essaie de lui dire quelque chose qui n'est destiné qu'à lui, les caméras filment cette phrase, le fameux 'embrasse-moi', qui est lu sur mes lèvres. J'ai trouvé ça terrible parce que j'ai vu à la seconde même qu'aucune intimité ne serait plus possible", reconnait-elle dans le documentaire.

À l'époque, la presse politique avait estimé que Valérie Trierweiler (54 ans) avait donné l'ordre à son ancien compagnon de l'embrasser. "Embrasse moi sur la bouche !", peut-on clairement lire sur les lèvres de celle qui est depuis devenue auteure. L'ancienne première dame omet également de mentionner un détail : quelques secondes avant, il faisait la bise à son ancienne compagne Ségolène Royal. N'y avait-il pas aussi, peut-être, un tout petit peu de jalousie ?