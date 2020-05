Carla Bruni partage de rares photos de Giulia, joli visage derrière son masque

A 52 ans, Carla Bruni est la maman de deux enfants : Aurélien (né en 2001 de son histoire passée avec Raphaël Enthoven) et Giulia (née en 2011 de son mariage actuel avec Nicolas Sarkozy). L'ancien mannequin et ex-première dame est fière d'eux mais fait en sorte de ne pas trop les exposer. Elle a (un peu) fait une entorse sur Instagram...

Ce mercredi 27 mai 2020, sur son compte suivi par 502 000 abonnés, Carla Bruni a posté deux photos dans sa story sur lesquelles on pouvait la voir en voiture avec sa fille Giulia. Fait rare, on découvrait à cette occasion les traits de la demoiselle, jolie blonde aux yeux clairs. Jusque-là, Giulia n'apparaissait que de dos ou le visage habilement dissimulé. Mère et fille avaient toutes les deux un masque sur le visage afin de respecter les consignes sanitaires concernant les gestes barrières à adopter dans la lutte contre le coronavirus. De quoi mettre définitivement fin au bad buzz que Carla Bruni s'était offert sur les réseaux sociaux au début de la pandémie en blaguant sur le virus lors d'un défilé de mode. Elle s'en était d'ailleurs excusée dans la foulée.

Carla Bruni a montré dans sa story des images de Paris défilant sous ses yeux en voiture. Le signe que la chanteuse est de retour chez elle dans la capitale. Pendant le confinement, elle avait posé ses valises avec son mari et ses enfants dans le Sud de la France, précisément au Cap-Nègre (Var). Un confinement présenté alors par Le Parisien comme "strict" dans une belle villa qui appartient au clan Bruni-Tedeschi. Nous avions appris que Carla avait également été rejointe par sa soeur Valeria et ses deux enfants.

Peut-être Carla Bruni profitera-t-elle de son retour à Paris pour aller en studio d'enregistrement. Début mai, le magazine Gala révélait que le confinement de la chanteuse avait été bénéfique puisqu'elle s'était "remise à l'écriture de nouvelles chansons". Elle n'a plus publié d'album depuis French Touch, sorti en 2017.