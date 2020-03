Coronavirus : Carla Bruni admet une "plaisanterie de mauvais goût" et s'excuse

Mieux vaut tard que jamais. Carla Bruni a enfin pris la parole sur son compte Instagram, dimanche 15 mars 2020, afin de réagir à une vidéo d'elle dévoilée par les caméras de TMC. L'ancien mannequin et ex-première dame avait été vu fin février assistant à un défilé et faisant mine de tousser sur les gens en pleine épidémie de coronavirus...

L'épouse de l'ancien président Nicolas Sarkozy avait assisté depuis le premier rang au défilé Céline lors de la Fashion Week de Paris et, croisant Sidney Toledano (PDG de LVMH Fashion), elle avait lâché : "On se fait la bise, c'est dingue. On est de la vieille génération, nous. On n'a peur de rien, on n'est pas féministe, On ne craint pas le coronavirus." Rapide tollé sur les réseaux sociaux où la séquence est vue des dizaines de milliers de fois. Qualifiée, parmi les adjectifs les moins vulgaires, d'irresponsable pour avoir également simulé à plusieurs reprises une fausse toux sur les autres convives autour d'elle, Carla Bruni a fini par sortir du silence.

L'ancien mannequin de 52 ans a donc posté un message sur son compte suivi par 493 000 abonnés, pour s'excuser platement. "Il nous arrive parfois de faire des plaisanteries de mauvais goût. Pour amuser la galerie, pour faire le show... J'ai malheureusement récemment fait preuve d'humour déplacé et cette maladresse a été filmée sans que je le réalise", a-t-elle écrit accusant toutefois "un savant montage vidéo" qui aurait donné "un caractère ignoble à ce navrant trait d'humour." Et la maman de Giulia, qui a aussi posté un message de soutien envers les Italiens - elle-même est née à Turin - qui sont très durement touchés par le coronavirus, d'ajouter : "Je tiens à présenter mes regrets à tous ceux qui ont vu cette vidéo et ont été atterrés par son contenu. Je tiens aussi à préciser qu'elle ne reflète en rien mes sentiments réels. Bon courage à tous en ces temps bien difficiles."

À ce jour, le coronavirus a fait 1809 morts en Italie et 127 morts en France. De notre côté des Alpes, de nouvelles mesures de confinement ont été annoncées, mais le premier tour des élections municipales avait été maintenu dimanche 15 mars.