Anne Hidalgo : Avec son mari pour aller voter, les précautions respectées

Aux urnes ! Anne Hidalgo est allée votée ce dimanche 15 mars 2020, jour du premier tour des élections municipales. Dans le 15e arrondissement de Paris, la maire sortante (Parti Socialiste) est allée déposer son suffrage accompagnée de son mari, Jean-Marc Germain.

Comme le montre une vidéo publiée sur son compte Twitter, les consignes de sécurité prises à cause de la pandémie de Covid-19 ont été respectées. Les assesseurs portaient des gants et n'ont pas touché sa carte d'identité. Un flacon de gel hydroalcoolique attendait d'ailleurs les votants à l'entrée de la salle de vote. En réponse à ce tweet, beaucoup d'internautes ont jugé "irresponsable" la décision d'Anne Hidalgo (et les autres) d'aller voter, au risque d'aggraver la pandémie en France, alors que la fermeture de tous les lieux de rassemblement a été décrétée.

Résultat : un fort taux d'abstention se fait aujourd'hui sentir. À midi, la participation s'élevait à 18,38% en moyenne sur l'ensemble du territoire français. D'autres personnalités politiques ont également pris le chemin des urnes ce dimanche, comme Edouard Philippe qui a voté dès l'ouverture, à 8h15 ce matin. Nicolas Sarkozy et Carla Bruni ont été voter dès l'aube, dans le 16e arrondissement de Paris. Brigitte et Emmanuel Macron ont quant à eux voté au Touquet, aux alentours de midi.

Pour limiter les risques dans les isoloirs, le gouvernement a préconisé de voter de préférence avec un bulletin reçu par courrier, d'émarger avec son propre stylo - bleu ou noir - et de privilégier les horaires de moindre affluence, entre 9h et 11h et de 13h à 16h.