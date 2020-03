Carla Bruni-Sarkozy : Peinée, elle s'adresse à ses "compatriotes" italiens

Carla Gilberta Bruni Tedeschi, le nom complet de Carla Bruni, est née le 23 décembre 1967 à Turin de parents italiens, l'actrice et pianiste concertiste Marisa Borini et le compositeur d'opéra et industriel Alberto Bruni Tedeschi. Et c'est à Turin que la famille Bruni Tedeschi, fondatrice de la Cavi Elettrici e Affini Torino, a fait fortune dans les pneumatiques. Carla-Bruni Sarkozy n'a découvert que dans les années 90 que son père biologique était en réalité l'homme d'affaires italien Maurizio Remmert, avec qui sa maman avait eu une relation extraconjugale durable.

Bien qu'installée en France depuis de longues années, Carla-Bruni Sarkozy a toujours gardé un attachement profond à son pays natal. Pour preuve, elle a prénommé la fille qu'elle a eue avec Nicolas Sarkozy Giulia et publie le plus souvent ses messages sur Instagram en trois langues : français, italien et anglais (du fait de sa carrière internationale).

Il y a tout juste un an, en février 2019, Carla Bruni et Nicolas Sarkozy s'étaient rendus à Venise pour une escapade en amoureux et pour fêter leurs 11 ans de mariage (les noces de corail). Ils se sont mariés le 2 février 2008 à l'Élysée, une grande première.