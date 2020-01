Carla Bruni "fière maman" : son beau message à Aurélien pour le Nouvel An

Pour la nouvelle année, Carla Bruni avait l'esprit de famille. Sur son compte Instagram, mercredi 1er janvier 2020, elle a posté une photo de son fils Aurélien, avec un joli message. L'ancien mannequin reconverti en chanteuse espère que son ado de 18 ans passera une année merveilleuse.

"Bonne année à mon grand fils @a_enthoven dont je suis si fière... Que cette année t'apporte tout ce dont tu rêves Happy new year to my wonderful son @a_enthoven , I wish you a year of happiness Buon anno al mio meraviglioso figlio @a_enthoven , che quest'anno sia pieno di felicità e di promesse... #proudmom #sifieredemonfils #cosìfieradite", a écrit Carla Bruni en français, anglais et italien sur son compte suivi par 471 000 abonnés. Un message accompagnant une photo d'Aurélien, fruit de sa relation passée avec l'essayiste et chroniqueur radio Raphaël Enthoven, dans le désert au soleil couchant.

Un petit tour sur le compte Instagram d'Aurélien, lequel a fait en septembre dernier sa première rentrée à Sciences-Po Paris, permet de découvrir que le jeune homme a fêté le passage vers la nouvelle année au sultanat d'Oman. Il a partagé de nombreuses photos de son escapade pour montrer les merveilles de ce petit pays coincé entre le Yémen, les Emirats arabes unis et l'Arabie saoudite, devenu ces dernières années une destination en vogue.

Aurélien suscite régulièrement la fierté de sa célèbre maman et qu'importe s'il est pointé du doigt pour ses idées parfois impopulaires, lui qui soutient par exemple le Brexit en Angleterre (et par la même occasion le nouveau Premier ministre britannique Boris Johnson) ou l'UPR (Union populaire républicaine), le parti ultra-souverainiste et anti-Union européenne de François Asselineau en France.

Quant à Carla Bruni, nul doute qu'elle a fêté le Nouvel An avec son mari, l'ancien président Nicolas Sarkozy, et leur craquante fille Giulia (8 ans).