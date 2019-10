Carla Bruni : Sa "merveilleuse" Giulia fête ses 8 ans, photo et joli message

Il y a des dates qui marquent. Une rencontre, un mariage ou encore un anniversaire. Pour Carla Bruni-Sarkozy, c'est sûr, elle n'oubliera jamais celle du 19 octobre : celle où elle a donné naissance à sa fille, Giulia. Vous l'aurez compris, la fillette fête son huitième anniversaire. Pour l'occasion, l'ancienne première dame a dévoilé une nouvelle photo de son petit ange, toujours en prenant grand soin de ne pas dévoiler son visage.

Joues charnues, longs cheveux blonds et noeud rose : Giulia apparaît toutefois toujours aussi adorable et obnubilée par cette couleur, qui lui va à ravir. "Joyeux anniversaire à ma merveilleuse petite fille", écrit sobrement Carla Bruni-Sarkozy en légende de la photo, mentionnant "l'amour de ma vie" et "fière maman" dans les hashtags. Comme à son habitude, l'ancien top model a traduit ce message en italien et en anglais. De quoi susciter l'enthousiasme des internautes, qui ont déjà "aimé" ce cliché près de 17 000 fois, dont Arnaud Lagardère. "Ma chère Giulia, joyeux anniversaire. Le meilleur est à venir", a commenté Liane Foly. "Joyeux anniversaire !", s'est réjouie Nadia Farès.