Jade Foret se dit "célibataire" : c'est fini avec Arnaud Lagardère !

Jade Foret et Arnaud Lagardère, c'est fini ! Alors qu'ils sont mariés depuis mai 2013, leur couple faisait déjà l'objet de rumeurs de séparations depuis plusieurs semaines. Après un temps de latence, la mannequin et mère de famille a mis les choses au clair sur Instagram, le 28 juillet 2019, en répondant aux questions de ses abonnés sur Instagram. Tout simplement, à la question "célibataire ?", Jade se contente de répondre d'un très clair "oui", annonçant ainsi la fin de son mariage avec l'homme d'affaires français. Il y a quelques jours déjà, elle publiait un message énigmatique qui mettait la puce à l'oreille de ses 800 000 abonnés : "Il ne faut pas tourner la page, il faut parfois déchirer le livre."

Des échanges entre le mannequin et des abonnés sur Instagram avaient également été captés par le site d'enquêtes Les Jours." "Où est Arnaud ?" Jade, laconique : "Il n'est pas là." Un abonné : "Vous êtes séparés ou toujours ensemble ?" Jade : "Statut compliqué"", était-il notamment rapporté. Nos confrères, qui ont suivi minutieusement les échanges du couple sur le réseau social, en ont déduit qu'ils étaient séparés ou du moins en froid depuis plusieurs semaines. "Pour reconquérir le coeur de Jade, Arnaud le lover a débarqué sur son terrain de jeu préféré, celui où elle dit et montre tout : Insta (...) Car on sent bien, au travers d'Instagram, un Arnaud Lagardère au supplice. Prêt à commettre l'irréparable. Et il l'a commis : alors qu'il se contentait de liker, Arnaud s'est mis, début juin, à commenter le moindre post de Jade comme un mort de faim", est-il expliqué.

Voilà tout ce que l'on sait concernant la rupture de Jade Foret (son nom de jeune fille) et Arnaud Lagardère. Ensemble, ils ont eu trois enfants : Liva (5 ans), Mila (4 ans) et Nolan (2 ans). Pour l'instant, l'homme d'affaires de 58 ans n'a pas réagi à la déclaration de son ex-compagne.