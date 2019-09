Carla Bruni, photo et tendre message à Nicolas Sarkozy : "Mon amour..."

Quoi de plus beau que de célébrer l'amour ? Carla Bruni a justement eu envie d'adresser de jolis mots à celui qui l'accompagne depuis si longtemps : Nicolas Sarkozy. Vendredi 20 septembre 2019, les 450 000 abonnés de la chanteuse ont pu découvrir cette belle photo du couple, enlacé. Elle a été capturée le 30 juillet 2018, alors que les parents de Giulia étaient dans les coulisses, après un concert de Carla Bruni au Beiteddine Art Festival de Beyrouth, au Liban.

Un joli souvenir. "Salut mon amour... Hello my love... Ciao amore", écrit-elle, en trois langues, en légende de cette photo. De quoi attendrir ses amis et ses fans, qui ont laissé exploser leur joie en section commentaires, à l'image de Bernard Montiel et Sylvie Vartan, qui ont laissé de sympathiques emojis. "Vous êtes magnifiques ", "un couple de rêve", "Toujours aussi amoureux", peut-on lire.