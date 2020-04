Nicolas Sarkozy avec Carla et Giulia : confinement "strict", mais où ?

Mais où sont donc passés Nicolas Sarkozy, sa femme Carla et leur fille de 8 ans, Giulia ? Personne ne les a vus depuis le début du confinement. Le mystère est levé sur la localisation de l'ancien président de la République de 65 ans, son épouse et leur princesse par Le Parisien.

Dans son édition du 20 avril 2020, le quotidien révèle que toute la famille a quitté Paris pour le confinement et est partie s'isoler dans la villa du Cap-Nègre (Var), qui appartient au clan Bruni-Tedeschi et où ils ont l'habitude de passer des vacances. Reclus dans le sud de la France, Nicolas Sarkozy s'est imposé un confinement des plus stricts comme l'indique un membre de son entourage : "Il s'applique le confinement pour lui et pour ses proches de la manière la plus stricte. Il lit beaucoup, fait quelques exercices physiques et gère à distance ses activités professionnelles."

D'après nos informations, c'est quasiment la famille Bruni au complet qui est au Cap-Nègre : le fils de Carla, Aurélien, ainsi que sa soeur Valeria et ses deux enfants s'y trouvent également.

Vous l'imaginez passer une partie de la journée en pyjama ?

Mais cette prise de distance géographique n'implique pas une prise de distance avec l'actualité de la crise sanitaire, bien au contraire. Nicolas Sarkozy s'est déjà entretenu plusieurs fois avec Emmanuel Macron depuis le début de la pandémie de coronavirus, notamment le soir du premier tour des élections municipales. "C'est un hyperactif. Vous l'imaginez se lever tous les jours à 10 heures et passer une partie de la journée en pyjama devant la télé et de Funès ? Non. Il bouillonne, il trépigne, il passe ses journées sur son portable. Je le sens très concerné par la crise que nous sommes en train de traverser, mais aussi très inquiet", témoigne une personne en contact régulier avec l'ex-chef de l'Etat.

Depuis le début du confinement, Nicolas Sarkozy ne s'est exprimé qu'une seule fois sur les réseaux sociaux. C'était le 29 mars dernier, pour rendre hommage à son ancien ministre Patrick Devedjian, emporté par le Covid-19 à l'âge de 75 ans. "Patrick Devedjian était un homme passionné, entier, sincère, engagé. Il incarnait la politique comme je l'aime, avec des sentiments, des convictions, du panache. Je suis fier de l'avoir eu à mes côtés. Je veux dire à ses proches ma vive émotion et ma tristesse infinie", avait-il écrit sur Twitter.