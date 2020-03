Mort de Patrick Devedjian : "La tristesse infinie" de Nicolas Sarkozy

Selon le dernier bilan, plus de 2300 personnes sont déjà mortes du Covid-19 en France. Le nom de Patrick Devedjian est malheureusement venu s'ajouter à cette liste. Le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a été emporté par le virus dans la nuit du samedi 28 mars ou dimanche 29 mars 2020. Il avait 75 ans.

Durant sa carrière, Patrick Devedjian a été l'un des ministres de Nicolas Sarkozy, le Ministre chargé de la Mise en oeuvre du plan de relance entre 2008 et 2011, sous le gouvernement François Fillon. Après avoir appris la disparition de son ancien ministre, Nicolas Sarkozy s'est emparé de son compte Twitter, afin de lui rendre hommage et exprimer son "tristesse infinie". "Patrick Devedjian était un homme passionné, entier, sincère, engagé. Il incarnait la politique comme je l'aime, avec des sentiments, des convictions, du panache. Je suis fier de l'avoir eu à mes côtés. Je veux dire à ses proches ma vive émotion et ma tristesse infinie", a écrit l'ancien président de la République de 65 ans.