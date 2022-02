Léa Salamé : Son compagnon Raphaël Glucksmann a pris une décision radicale

Une décision qui a provoqué bien des divergences parmi les followers du Président de la commission spéciale sur l'ingérence étrangère dans l'ensemble des processus démocratiques de l'Union européenne : "On va rester divisés dans notre coin pour protester contre les divisions !", clame un ou une internaute. La formation Place Publique détaille sa position : "Ce choix est celui de la liberté pour les adhérent•es de Place publique de faire campagne pour la candidature de son choix dans notre famille politique. (...) Cette décision est celle de la responsabilité politique. Quand en finira-t-on avec ses accusations stériles quand nous avons besoin de toutes les forces pour avancer et apporter des solutions à l'enjeu climatique et aux difficultés des Français.e.s. #lesvraissujets".

Mais les plus en colère sont certainement des socialistes, comme Stéphane Le Foll, qui rappellent à Place Publique et Raphaël Glucksmann qu'en 2019, la direction du Parti socialiste avait accepté ce mouvement de gauche pour une liste d'alliance lors des élections européennes. Un coup de poignard selon les soutiens d'Anne Hidalgo à l'heure des présidentielles. En 2020, lors des élections municipales dans la capitale, Place publique avait également soutenu Anne Hidalgo plutôt que la candidature des écologistes.

On imagine que ce choix radical mais prévisible avait dû faire l'objet de discussions pour l'experte en politique Léa Salamé et son amoureux, père de leur fils Gabriel. La décision de Place Publique, mouvement qui souhaite rassembler les gauches, s'inscrit dans un contexte d'intentions de vote très morose pour Anne Hidalgo. La maire de Paris est très bas dans les études d'opinion, créditée de moins de 3% d'intentions de vote. Cependant, elle a rapidement validé sa candidature auprès du Conseil constitutionnel, en disposant de plus d'un millier de parrainages avant la date butoir du 4 mars.