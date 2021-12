Anne Hidalgo surexposée : "Mes enfants ne veulent pas que je parle d'eux"

Candidate socialiste pour les élections présidentielles de 2022, Anne Hidalgo n'est pas dans une situation facile. Les intentions de vote ne s'élèvent pas à plus de 5% pour le premier tour et sa proposition de primaire pour rassembler la gauche n'a pas eu l'effet escompté. La maire de Paris, peu soutenue au sein même de son parti, est face à des obstacles qui semblent insurmontables. Sa famille est à ses côtés, dont son époux Jean-Marc Germain, polytechnicien chargé de mission pour l'INSEE et ancien député PS. Il la soutient envers et contre tout, ne cessant de faire son éloge dans les médias. Paris Match consacre à la femme politique de 62 ans plusieurs pages dans sa dernière édition. La revue revient aussi sur les difficultés auxquelles fait face sa progéniture.

Anne Hidalgo est mère de trois enfants. Les deux premiers sont nés de son premier mariage en 1979 avec Philippe Jantet, "un ex-hippie devenu entrepreneur" selon le magazine, Matthieu, 36 ans et devenu avocat et Elsa, ingénieure de 33 ans. En 2004, elle épouse Jean-Marc Germain, son collaborateur au sein du cabinet de l'ancienne ministre du Travail Martine Aubry et avec qui elle a eu un fils, Arthur, qui a fêté récemment ses 20 ans. Paris Match revient sur l'angoisse de sa famille et notamment ses enfants qui ont souffert de l'exposition de leur mère et surtout de la fausse rumeur qui lui a prêté une liaison avec l'ex-président de la République François Hollande. "Mes enfants ne veulent pas que je parle d'eux", a-t-elle clairement déclaré à Paris Match, posant volontiers avec son époux pour la revue, mais pas avec ses (grands) bambins. D'ailleurs, son plus jeune fils Arthur Germain, passionné de natation, aurait préféré s'inscrire à Koh-Lanta plutôt que d'affronter une présidentielle d'après la journaliste Sophie des Déserts.

Un parcours compliqué mais pour lequel elle s'est préparée telle un athlète, optant pour le régime sans viande, sur les conseils de son fils qui a descendu la Seine à la nage et d'une nutritionniste. Physiquement au top, elle brille devant les caméras au début de sa campagne et pas seulement. Certains Français qu'elle croise durant sa campagne soulignent son charme tandis que des femmes applaudissent le fait qu'elle ne soit pas "trafiquée" par la chirurgie. Cela risque de ne pas être suffisant pour franchir la barre du second tour...

Retrouvez l'intégralité de l'interview dans le magazine Paris Match du 16 décembre 2021