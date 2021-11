Anne Hidalgo amoureuse : elle a caché 2 ans son histoire avec Jean-Marc Germain

Mise en lumière dans l'émission Une ambition intime sur M6 ce 7 novembre 2021, Anne Hidalgo a répondu aux questions de Karine Le Marchand, à l'image de Marlène Schiappa, Rachida Dati, Marine Le Pen et Valérie Pécresse. Une femme de pouvoir, à la tête de la mairie de Paris, qui est aussi une femme amoureuse. Devant les caméras, elle s'est confiée sur l'amour, celui qu'elle a pour son époux Jean-Marc Germain. Une relation qui a démarré en cachette...

Père de leur fils Arthur, 20 ans, Jean-Marc Germain a conquis le coeur d'Anne Hidalgo, femme divorcée et maman de deux enfants. "Nous avons beaucoup d'admiration l'un pour l'autre. C'est une femme politique géniale, supérieure à tous", explique son mari avec des étoiles dans les yeux qui se définit comme un homme féministe et cordon bleu qui prépare le repas du soir. Il a connu la candidate à la présidentielle par l'intermédiaire de Martine Aubry. En effet, alors qu'il est son proche collaborateur, il rencontre Anne Hidalgo, alors conseillère au sein du cabinet du ministère de l'Emploi. A l'heure des 35 heures, de la couverture universelle et des emplois jeunes, les deux politiques ne manquent pas de travail et se rapprochent. Pourtant, ils décideront de ne rien dévoiler de leur idylle pendant... deux ans ! "C'était notre histoire", justifie Anne Hidalgo. "Il y avait des gens qui trouvaient qu'on avait l'air de bien s'aimer", ajoute en riant la femme politique de 62 ans.

Ses yeux brillent lorsqu'elle regarde son mari parler d'elle. Ce polytechnicien, haut fonctionnaire de l'Insee est à 55 ans un "ordinateur vivant" selon ses collègues qui se sont confiés au Parisien. Jean-Marc Germain est un élément important dans la construction du projet politique de sa femme ajoute un proche au journal. Réélue pour un deuxième mandat à la mairie de la capitale française, Anne Hidalgo souhaite se démarquer lors du premier tour des élections 2022. Si la campagne de la présidentielle s'annonce difficile pour la socialiste, elle sait qu'elle peut compter sur son mari qui l'a épousée en 2004, malgré les obstacles et les incidents, comme ce vol en plein Paris dont il a été victime en octobre dernier !