Dominique de Villepin cash avec Valérie Pécresse : "Il n'y a que des hystériques ou des filles-mères"

Le 4 décembre 2021, les militants du parti des Républicains vont choisir qui représentera le parti pour les présidentielles 2022. Parmi les favoris, se distinguent Valérie Pécresse et Xavier Bertrand, tous deux présidents de leur région, l'Ile-de-France pour elle, les Hauts-de-France pour lui, donc les scores dans les sondages sont assez proches. En privé, la femme politique avait utilisé l'image du classico français pour illustrer son duel avec son collègue : "Les deux-trois points de différence entre Xavier Bertrand et moi, c'est le problème PSG - OM", a confié Valérie Pécresse en privé début octobre, selon Le Parisien. Il précise qu'elle pense que les électeurs lui collent, à tort, "une image versaillaise, parisienne".

Tandis que Michel Barnier s'impose de plus en plus comme le leader des LR et que Xavier Bertrand est revenu sur sa décision de ne pas participer à la primaire de la droite, comment se positionne Valérie Pécresse ? Elle veut en tout cas casser son image de "blonde" qui lui joue des tours et qu'elle a récemment dénoncé dans les pages du Point également. Pour travailler son image, elle compte sur une émission grand public : Une ambition intime, présentée par Karine Le Marchand et qui revient pour une nouvelle saison politique et féminine.

Le show, diffusé le 7 novembre, lui permettra de se faire connaître hors des frontières franciliennes avec une multitude de phrases chocs, histoire de casser son image de femme classique et peu fantaisiste - une caractéristique que lui donnait l'ancien président de la République François Hollande. On la verra alors sous le regard de Nicolas Sarkozy qui la dit "solide", dans son intimité avec son mari Jérôme et leurs enfants et réagir aux attaques qu'elle a pu subir en tant que femme. "Dominique de Villepin m'a dit : 'Il n'y pas de femmes normales en politique. Il n'y a que des hystériques ou des filles-mères", déclare Valérie Pécresse devant l'animatrice-star de M6. Il lui reste donc beaucoup de travail à faire pour réussir à s'imposer.