Xavier Bertrand, 3 mariages et 4 enfants : Qui sont les femmes de sa vie ?

La campagne pour l'élection présidentielle est une aventure palpitante mais également épuisante. Les hommes et les femmes qui se lancent ne sont pas à l'abri des attaques politico-médiatique. Il leur faut alors compter sur leurs proches pour affronter ce tourbillon. Xavier Bertrand, le président des Hauts-de-France et candidat de la droite, est sur tous les fronts, on l'a vu récemment sur le plateau du JT de France 2 face à Anne-Sophie Lapix. Il est actuellement crédité dans les sondages d'une troisième place au second tour, derrière Eric Zemmour. Dans ce contexte, il a besoin du soutien de son entourage le plus fidèle. Sa femme Vanessa Williot-Bertrand, qui l'a épousé en 2018, en fait partie. Avant elle, ce père de quatre enfants a déjà été marié deux fois. Mais qui sont les femmes qui ont partagé sa vie ?

À l'époque où il était simple conseiller municipal, Xavier Bertrand s'est marié avec Isabelle Dubois. Ensemble, ils auront une fille Caroline (25 ans) mais le couple va se séparer. En 1998, alors conseiller général de l'Aisne, il épouse Emmanuelle Gontier. Celle-ci est conseillère en ressources humaines et elle donnera naissance à des jumeaux, Ambre et Malo (14 ans). Leur union se solde par un divorce également, en 2014. Dans Paris Match, Xavier Bertrand s'était épanché sur ses précédentes unions : "Je n'ai pas fait assez attention lors de mes mariages précédents. (...) La politique n'a pas rendu la chose facile." S'il a retrouvé l'amour, il prend soin de maintenir de beaux liens avec ses anciennes épouses et bien évidemment, ses enfants, comme on pouvait le lire dans Paris Match : "On forme une jolie famille recomposée, indique Vanessa Williot-Bertrand. J'ai la chance de bien m'entendre avec les autres femmes de sa vie."

La rencontre avec Vanessa

Tirant des leçons de ses mariages précédents, Xavier Bertrand se targue de former un couple fusionnel avec son épouse Vanessa Williot, conseillère municipale d'opposition à Saint-Amand-les-Eaux lors de leur rencontre. A l'époque, la jeune femme travaille à Paris, dans le cabinet ministériel de Brice Hortefeux, et milite le week-end à l'UMP dans le Nord. Ils accueilleront un fils, Lucas, 3 ans. Il ne tarit pas d'éloges pour la mère de son dernier enfant : "Il est rare de passer un long moment l'un sans l'autre (...) Avec elle, j'ai trouvé mon équilibre." (Paris Match) Celle qui est diplômée en management public et politique tout en étant titulaire d'une licence histoire-droit ne veut pas jouer les politiciennes de l'ombre avec son mari, suffisamment entouré pour cela. Elle préfère s'occuper de sa société d'évènementiel et de communication et apporter la stabilité nécessaire à son foyer, comme elle l'a confié à Paris Match : "Mon rôle est de lui apporter un équilibre personnel, de faire en sorte qu'il soit content de rentrer à la maison."