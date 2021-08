Xavier Bertrand : Sa femme Vanessa, 35 ans, son atout pour la présidentielle

Sera-t-il celui qui fera tomber Emmanuel Macron ? En tout cas, lui y croit. Xavier Bertrand, aujourd'hui âgé de 56 ans, pense son heure venue pour accéder à la fonction suprême : président de la République. Et pour l'aider à se faire élire en 2022, l'ancien ministre passé par la Santé et le Travail possède un atout, sa jeune épouse Vanessa, âgée de 35 ans.

Pour l'heure, elle se fait discrète. Mais, au plus fort de la campagne, aucun doute qu'elle prendra la lumière volontairement ou de force. Vanessa Williot-Bertrand est la femme qui fait battre le coeur de Xavier Bertrand depuis quelques années, le couple s'étant officiellement marié en 2018 ; les troisièmes noces de l'homme politique de droite. Ils ont eu un petit garçon prénommé Lucas, l'année de leur union.

Le magazine Gala relate qu'elle est diplômée d'un master en management public et politique et la décrit comme "communicante et passionnée de politique" et ayant sans aucun doute une influence sur la manière dont Xavier Bertrand occupe le terrain et se présente aux Français. "C'est quelqu'un de rapide et qui sent bien les gens. Elle connaît parfaitement l'univers politique et saura lui faire prendre le recul nécessaire et le conseiller au mieux dans les épreuves qui l'attendent", lâche ainsi l'une de ses anciennes collègues. Ex-conseillère municipale d'opposition à Saint-Amand-les-Eaux, "elle a fait le choix de ne plus briguer de mandats et de se consacrer à sa carrière dans le conseil [pour l'agence de communication Dialogues & solutions, NDLR] et à leur fils", précise Gala. "Femme indépendante, elle souhaite, coûte que coûte, continuer à exercer sa profession", dit l'entourage du candidat.

Xavier Bertrand et Vanessa ont décidé de vivre à Saint-Quentin dans le Nord et ils aiment partager ensemble des moments simples comme la traditionnelle sortie au marché le samedi. Mais, cet été, il était prévu qu'ils aillent ensemble le plus possible aux quatre coins de la France alors que le candidat veut s'imposer à droite, notamment contre sa principale rivale, Valérie Pecresse. "La traditionnelle respiration qu'ils s'offrent en famille au mois d'août en Corse sera plus courte que les autres années", précise Gala.

Gala, édition du 5 août 2021.