Valérie Pécresse durement taclée par Nicolas Sarkozy ? "Elle ne passe plus sous l'Arc de Triomphe !"

L'ancien président de 66 ans connaît bien Valérie Pécresse, puisqu'elle a été ministre de l'Enseignement supérieur en 2007 et ministre du Budget en 2011, durant son mandat.Le papa de Pierre, Jean, Louis et Giulia (35, 34, 24 et 9 ans) a été un phare pour celle qui a fondé son propre parti politique, Soyons libres. En 2019, il lui a même remis la Légion d'honneur. Durant la cérémonie, le mari de Carla Bruni aurait encouragé Valérie Pécresse. "Tu rêves grand, pour nous, pour notre pays, pour toi. Laisse-toi aller à être qui tu es, tu n'as plus besoin de te créer une carapace. Présente-toi telle que tu es, et les Français t'aimeront", lui aurait-il confié.

Femme politicienne et mère de Baptiste, Clément et Emilie (25, 23 et 18 ans), Valérie Pécresse déplore toujours le sexisme qui subsiste dans les hautes sphères du pouvoir. "Si vous saviez le nombre d'hommes politiques qui m'ont contactée en m'expliquant que je ferais un formidable Premier ministre ! Faire tout le boulot sans avoir le titre : c'est la vie de beaucoup de femmes", regrettait-elle, dans les pages du Journal du Dimanche du 24 juillet. Qu'à cela ne tienne, l'ancienne ministre est bien décidée à mener sa barque jusqu'aux coeurs des électeurs.