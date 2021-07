Carla Bruni-Sarkozy : Cette chose qu'elle interdit formellement à ses enfants

Tantôt mannequin, tantôt chanteuse... Carla Bruni-Sarkozy a eu plusieurs casquettes durant sa vie. Et l'une des plus importantes a été celle de Première dame de France (durant le mandat de son mari, Nicolas Sarkozy, de 2007 à 2012). À l'image de Bernadette Chirac, ou plus récemment de Brigitte Macron... celle qui s'est illustrée sur les marches du Festival de Cannes avec une belle robe fendue mène sa vie d'une main de fer. Et dans une récente interview accordée au magazine Citizen K international, l'épouse de l'ancien président s'est épanchée sur son parcours tout en n'oubliant pas de s'exprimer sur sa vie de famille.

Après avoir donné naissance à son fils Aurélien -devenu un charmant jeune homme- en juillet 2001 (de son union avec Raphaël Enthoven), la belle italienne a dix ans plus tard donné vie à Giulia, issue de son mariage avec Nicolas Sarkozy. Malgré sa riche vie professionnelle, la chanteuse franco-itallienne reste une maman très proche de ses enfants. En effet, lorsqu'elle ne les affiche pas dans certains de ses clips, c'est sur ses réseaux sociaux qu'elle partage des photographies complètement attendrissantes.

"Deux trois choses qui sont interdites"

Pourtant, durant son interview avec Citizen K International, "Lady Carla Bruni" n'a pas manqué de faire certaines révélations. Après avoir évoqué ses nombreuses expériences, le magazine s'est appuyé sur une précédente interview de Carla Bruni-Sarkozy au Figaro, pour lui demander si elle était réellement à l'origine de la tendance des piercings dans les années 1990. "Un piercing ?! Mais où ça ? Je n'aurais jamais eu l'idée de faire un truc pareil bien que j'aie les oreilles percées. C'est comme le tatouage, ce n'est pas pour moi", a-t-elle d'abord partagé. Et de poursuivre, concernant ses enfants : "Je peux vous dire que mes enfants n'ont pas intérêt à se tatouer, ça peut mal tourner pour eux. Ils pourraient bien se trouver tout à fait punis ! Il y a comme ça deux trois choses qui sont interdites." Il ne reste plus qu'à savoir quelles sont les autres choses interdites...

L'intégralité de l'interview de Carla Bruni-Sarkozy est à retrouver dans le magazine Citizen K international, en kiosque le 8 juillet 2021.