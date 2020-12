Carla Bruni-Sarkozy : Sa fille, Giulia, star inattendue de son nouveau clip !

Au fur et à mesure des années, Carla Bruni-Sarkozy montre de plus en plus sa fille, Giulia. D'habitude, les fans de la chanteuse découvraient quelques photos de la fillette de 9 ans, le plus souvent de dos, sur Instagram. Aujourd'hui, l'ancienne première dame a bien plus à offrir : tout un clip tourné, avec la participation de la petite Giulia.

"Êtes-vous prêts pour le Grand Amour ?", a questionné l'ancienne locataire de l'Élysée, donnant ici le titre de sa prochaine chanson clipée. Dans un extrait publié sur les réseaux sociaux le mardi 22 décembre 2020, on voit la petite Giulia porter un masque noir, la chienne de la famille - Nastasya, un joli Cavalier King Charles adoptée en 2017 - dans ses bras. Un joli cadeau de Noël plein de douceur à découvrir dès le 25 décembre prochain.