Carla Bruni-Sarkozy, maman modèle ? "Je ne suis plus cette maman fantastique"

Carla Bruni-Sarkozy traverse une fin d'année un peu spéciale. Après avoir épaulé son mari au tribunal dans l'affaire des écoutes téléphoniques, l'ancienne première dame a accordé une interview au magazine italien Io Donna, le 19 décembre 2020. Elle retrouve son italien natal pour de belles confidences au sujet de sa famille.

"Je plais à mon mari surtout pour mon indépendance, ma liberté. Mais nos enfants passent par dessus tout", a expliqué la maman de Giulia (9 ans) et Adrien (19 ans) . Carla Bruni-Sarkozy décrit ensuite comment sa progéniture a bouleversé sa vie. "J'ai changé de rythme lorsqu'ils sont nés. Désormais j'écris lorsqu'ils s'endorment, dès 23 heures. Mon mari me dit : 'Arrêtes, c'est la nuit'. Mais c'est là que je retrouve ma solitude...", a poursuivi l'interprète de Quelque chose.

Malgré ses airs de maman-modèle, Carla Bruni-Sarkozy a un secret pour tenir le rythme : elle dort le plus possible. "Il va de soit que le matin, je ne suis plus cette maman fantastique... Je prépare le petit-déjeuner et je retourne au lit !", a-t-elle révélé. Une méthode qui semble très efficace.

Même si Carla Bruni détaille les heures de sommeil de ses enfants, elle met un point d'honneur à préserver leur liberté. "Quand les parents s'occupent principalement de leurs enfants - une chose essentielle pour l'équilibre de l'être humain - ils envahissent un peu leurs goûts, leurs opinions. L'enfant devient une espèce de vengeance. Je vois des parents qui déversent sur leurs enfants ce qu'ils n'ont pas fait. Les miens vivent leur propre vie : leur existence est importante, pas la nôtre", a développé l'ancienne première dame.

Pour rappel, Carla Bruni fait partie des rares personnes s'étant mariées à L'Élysée, avec Nicolas Sarkozy, en février 2008. De cette union est née la petite Giulia, en octobre 2011. Par le passé, elle avait accueilli un garçon, Aurélien, en juin 2001, né de sa relation avec Raphaël Enthoven.