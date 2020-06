Carla Bruni-Sarkozy célèbre son fils Aurélien, torse nu et musclé

Carla Bruni-Sarkozy est l'heureuse maman de deux enfants. L'adorable petite Giulia, 8 ans, née de son mariage avec l'ancien président de la République Nicolas Sarkozy et Aurélien, qu'elle a eu de sa relation passée avec l'essayiste et animateur Raphaël Enthoven. Aurélien a fêté ses 19 ans samedi 20 juin 2020 et c'est avec une immense fierté que sa maman l'a célébré sur les réseaux sociaux.

Carla Bruni-Sarkozy s'est emparée de son compte Instagram, suivi par plus de 500 000 abonnés, pour y publier un tendre message, mais également plusieurs photos d'Aurélien. Les images proposées par la chanteuse de 52 ans ont été prises à différentes époques. Son fils y apparaît bébé, petit garçon puis adolescent et jeune homme. Sur l'une des images publiées, Aurélien est torse nu, l'occasion de découvrir qu'il n'est pas aussi frêle que ce que l'on pouvait soupçonner. Le fils de Carla Bruni-Sarkozy et Raphaël Enthoven présente un buste musclé, et des pectoraux bien dessinés. "Joyeux anniversaire à toi mon fils. Quelle chance j'ai d'être ta mère depuis 19 ans ....", a tendrement commenté Carla-Bruni Sarkozy en légende.