Carla Bruni-Sarkozy : En avant la musique, elle enregistre son nouvel album

Carla Bruni-Sarkozy est rentrée dans la capitale à la mi-mai, après avoir passé le confinement très loin de Paris. Dès qu'il a été décrété, elle est partie dans le sud de la France et s'est installée dans la maison familiale du Cap-Nègre (Var) avec son époux, leur fille Giulia (8 ans) son fils Aurélien (18 ans), né de sa relation passée avec l'essayiste et animateur radio Raphaël Enthoven, mais aussi avec sa soeur Valeria et ses deux enfants.

Depuis qu'elle est rentrée à Paris, Carla Bruni-Sarkozy s'est montrée à plusieurs reprises avec ses enfants, à l'occasion de la fête des Mères mais aussi en voiture, et masquée avec Giulia. Jamais la fillette ne s'est autant montrée de face. Un moment exceptionnel très apprécié.