Carla Bruni-Sarkozy : Tendre câlin avec Nicolas pour fêter son anniversaire

Quoi de plus beau que de célébrer l'amour ? Carla Bruni a eu envie d'adresser de tendres mots à l'homme de sa vie, Nicolas Sarkozy, qui fête ses 65 ans ce mardi 28 janvier 2020. L'ancienne première dame s'est donc emparée de son compte Instagram afin de souhaiter le plus merveilleux des anniversaires à son mari, publiant au passage une si jolie photo en noir et blanc.

On y voit Carla Bruni et Nicolas Sarkozy enlacés et souriants. Une photo intime qui montre leur quotidien. Les plus attentifs auront remarqué que l'ancien président de la République porte un élégant peignoir blanc. "Joyeux anniversaire amour", pouvait-on lire en légende de l'image. Comme à son habitude, Carla Bruni- Sarkozy a traduit ces mots doux en italien et en anglais.