Didier Barbelivien: Ses jumelles de 9 ans "comme des soeurs" avec Giulia Sarkozy

Didier Barbelivien a eu plusieurs amours. De ces relations successives sont nés plusieurs enfants : David, 39 ans, (né de son union avec Christine Barbelivien et qu'il a marié en mai 2018 à Puteaux), Hugo, 14 ans, (issu de sa relation avec son ex-femme Florence) et Louise et Lola, les jumelles de 9 ans nées de son amour pour sa compagne Laure, qui a 29 ans de mois que lui.

A l'occasion de la sortie de son best-of composé de 67 chansons et 4 inédites, Didier Barbelivien accorde une interview au magazine Closer dans laquelle il se confie sur ses plus jeunes filles. Louise et Lola sont extrêmement proches de la célèbre petite fille, Giulia Sarkozy. Rien de bien surprenant puisque Didier Barbelivien et Nicolas Sarkozy sont des amis de longue date. Louise, Lola et Giulia sont si fusionnelles qu'elles se considèrent même comme des soeurs. "Elles ne se quittent pas. Elles sont pratiquement élevées ensemble. Comme des soeurs. Elles ont neuf mois de différence. On part souvent ensemble en vacances", avoue Didier Barbelivien.

L'auteur, compositeur et interprète de 65 ans évoque ensuite son amitié sans faille pour Nicolas Sarkozy. "J'ai été là dans les moments où il fallait une voix extérieure à l'entourage d'un président. Je dois reconnaître, modestement, que la réciproque est vraie. Il a toujours été là pour me remettre dans les rails ", confie-t-il.

Il est vrai que Didier Barbelivien a été présent dans les grands moments pour Nicolas Sarkozy. Il était là lorsqu'Andrée Sarkozy, la mère de Nicolas, est décédée en 2017. Il était aussi là dans les moments plus festifs, pour les anniversaires de l'ancien président de la République, comme pour ses 58 ans organisés au Giulio Rebellato, à Paris. Nicolas Sarkozy faisait quant à lui partie des invités du mariage de David Barbelivien.

