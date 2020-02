Didier Barbelivien plus âgé que sa femme: "C'est génial d'avoir cet écart"

Lorsque Didier Barbelivien a rencontré Laure au début des années 2000, il avait 51 ans et elle 22. Au commencement de leur romance, leur grande différence d'âge les a effrayés mais plus le temps a passé et plus cette inquiétude s'est estompée. Au point que celui qui a écrit et composé des milliers de chansons trouve aujourd'hui cet écart de 29 ans "génial".

"Quand je suis tombé amoureux de Laure, je me suis dit 'Calme-toi'. Maintenant, c'est le contraire. C'est génial d'avoir cet écart d'âge. C'est comme un attelage d'êtres plus que complémentaires. J'ai des souvenirs qu'elle n'a pas. Moi, j'apprends des choses sur la vie d'une femme d'une trentaine d'années", confie Didier Barbelivien à Closer, le vendredi 14 février 2020. L'auteur, compositeur et interprète de 65 ans a été séduit par une qualité en particulier chez Laure, "sa bonne humeur". "Il y a tellement de filles qui font la tête pour un oui, ou pour un non. Elle, jamais", ajoute-t-il. De leur amour, sont nées les jumelles Lola et Louise aujourd'hui âgées de 9 ans. Et si Didier a fait chanter de nombreuses femmes, il n'a pas pour projet de faire chanter la sienne : "Je veux la garder moi."

Parmi les artistes féminines qui ont interprété ses textes, Patricia Kaas. Elle lui doit ses succès Mademoiselle chante le blues et Mon mec à moi. Pour Didier Barbelivien, il est certain qu'ils ne collaboreront plus jamais ensemble. "C'est comme un château de sable, si quelqu'un donne un coup de pied dedans, c'est difficile de le reconstruire à l'identique. Je ne regrette jamais rien en matière artistique. Je regrette la disparition de mes amis, ça oui ! Ça a mis de l'ombre dans ma vie", explique l'artiste.

L'intégralité de l'interview de Didier Barbelivien est à retrouver dans Closer en kiosque le 14 février 2020.