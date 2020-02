Carla Bruni-Sarkozy : Adorable vidéo de Giulia pour un voyage historique

Le 22 janvier 2020, Carla Bruni-Sarkozy assistait, avec émotion, au dernier défilé Haute couture de Jean Paul Gaultier au théâtre du Châtelet, à Paris, et retrouvait avec grand bonheur Eva Herzigova, l'un des autres top models phares des années 90. C'est dans un tout autre décor et une toute autre ambiance que l'on retrouve la chanteuse et mannequin de 52 ans.

Active sur Instagram, aimant partager des moments privés passés en compagnie de sa fille Giulia, Carla Bruni-Sarkozy a fait savoir aux 478 000 abonnés qui la suivent sur Instagram qu'elles ne se trouvent actuellement pas en France, mais à des milliers kilomètres de là. En effet, dans ses stories, l'épouse de l'ancien président de la République Nicolas Sarkozy a publié photos et vidéos de leur voyage en Arabie Saoudite.

Carla Bruni-Sarkozy s'est dévoilée avec sa fille lors de leur découverte de l'incroyable oasis d'Al-Ula située dans la province de Médine, au nord-ouest de l'Arabie saoudite. Un site archéologique qui regorge de nombreux trésors historiques.

Samedi 1er février 2020, l'interprète de Quelqu'un m'a dit a partagé une vidéo de Giulia, filmée dans le sublime décor de l'oasis Al-Ula. Entourée de falaises orangées, enveloppée par un magnifique ciel bleu, la fillette qui a fêté ses 8 ans en octobre dernier apparaît en train de sauter sur un trampoline. Sa maman a tout prévu pour se protéger du soleil oriental en la recouvrant de la tête aux pieds, en lui faisant porter également un large chapeau et des lunettes de soleil.

Depuis leur arrivée en Arabie Saoudite, Carla Bruni-Sarkozy n'a pas mentionné la présence de son mari. Nicolas Sarkozy est-il de la partie ou s'agit-il d'un voyage entre filles ? Selon nos informations, l'ancien chef de l'Etat se trouve bien avec son épouse et sa fille. Sûrement un voyage en famille pour fêter comme il se doit ses 65 ans que Carla n'avait pas manqué de lui souhaiter, avec amour, sur Instagram.