Cannes 2021 : Carla Bruni en robe fendue, Camélia Jordana très décolletée face à Jodie Foster et sa femme

Enfin ! Après toute une année sans cinéma, Cannes accueille son célèbre festival. Le Palais des Festivals s'est paré de son fameux tapis rouge. Les plus grands noms du cinéma ont donc pu le fouler pour la première journée du festival, le mardi 6 juillet 2021. Quoi de mieux pour ouvrir cette fête du septième art qu'un jury présidé par Spike Lee ?

Le réalisateur s'est avancé tout de rose vêtu en Louis Vuitton accompagné de Mylène Farmer, flamboyante en rouge et des réalisatrices Maggie Gyllenhaal et Mélanie Laurent, très en beauté pour cette sortie cannoise. La Française portait un ensemble dos nu décolleté et argenté à la longue jupe du plus bel effet. La réalisatrice Mati Diop, Jessica Hausner, le réalisateur Kleber Mendonça Filho et l'acteur Song Kang-ho ont accompagné Tahar Rahim, classe en costume noeud-papillon, pour la montée des marches.

Spike Lee a beau tenter, la palme d'Or du meilleur outfit rose revient de loin à Camélia Jordana. L'actrice de 28 ans était sublime pour cette soirée d'ouverture en vue de la projection du film Annette, avec Adam Driver et Marion Cotillard, eux aussi très classes - comme toujours - sur le tapis rouge. Angèle, également au casting du film de Leos Carax, éblouissait dans une tenue noire et dorée signée Chanel. L'actrice américaine Andie MacDowell assumait sa chevelure grisée, très élégante dans un look aux tons froids, sur le tapis rouge. Jodie Foster était au moins tout aussi chic, irradiante dans une robe argentée au bras de son épouse, la photographe

Alexandra Hedison.

Difficile de passer à côté de Carla Bruni-Sarkozy, qui transformait presque le tapis rouge en podium. L'ancienne première dame scintillait de mille feux dans une robe fendue de la maison Céline. Notre Miss France Amandine Petit portait également une tenue toute argentée pour sa première montée des marches. De quoi faire briller les yeux des spectateurs.