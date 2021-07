Jodie Foster et sa femme Alexandra Hedison radieuses sur le tapis rouge de Cannes

Elle est l'une des actrices mises à l'honneur cette année, à l'occasion du 74e Festival de Cannes, qui a débuté mardi 6 juillet. Sur la Croisette, le jury chapeauté par Spike Lee a remis la Palme d'Or à Jodie Foster.

L'actrice de 58 ans, qui tourne très peu depuis quelques années pour se consacrer à la réalisation, peut se targuer de sa carrière prolifique commencée "petite fille", comme elle le dit si bien, dans les pages de Télérama.

Martin Scorsese, David Fincher... Jodie Foster a tourné pour les grands et avec les plus grands ! Mais aujourd'hui, l'actrice américaine qui a foulé les marches de la Croisette pour se voir récompenser de la plus haute décoration du Festival, souhaite une vie loin d'Hollywood pour "prendre soin et profiter de mon épouse et de mes enfants, voyager, apprendre", explique-t-elle à nos confrères.

Jodie Foster : qui est sa femme, Alexandra Henderson ?

Bien que discrète sur sa vie privée, Jodie Foster vit son homosexualité au grand jour. Elle a même fait le déplacement à Cannes et a posé devant les photographes en compagnie de son épouse, Alexandra Hedison ! Anciennement actrice, cette dernière a interprété le rôle de Dylan Moreland dans la série The L World entre 2006 et 2009 et est la fille de David et Bridget Hedison, tous deux acteurs. Elle a également fréquenté l'animatrice Ellen DeGeneres pendant un temps.

Photographe autodidacte, Alexandra Hedison, 51 ans, a exposé ses oeuvres à Paris, en 2017.

A cette occasion, elle a donné une interview au magazine Têtu dans laquelle elle évoque timidement sa relation avec Jodie Foster. "J'ai passé toute ma vie sous le feu des projecteurs. Ils ne brillaient pas forcément sur moi, mais sur mon père, sur la personne qui partage ma vie... Moi je suis passée sous la lumière par intermittence (..) Tout ça n'est pas vraiment réel, c'est ce qui est derrière qui compte".