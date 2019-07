Jodie Foster : Sa femme Alexandra en deuil, David Hedison (James Bond) est mort

David Hedison, qui restera connu tout particulièrement pour avoir incarné à deux reprises l'agent de la CIA Felix Leiter dans les aventures de James Bond au cinéma, est mort à l'âge de 92 ans le jeudi 18 juillet 2019 à Los Angeles.

Trois ans après le décès de sa femme Bridget, son amour de toujours, emportée par un cancer en février 2016 alors qu'ils étaient mariés depuis 48 années, l'acteur américain s'est éteint avec leurs deux filles à ses côtés, Alexandra Hedison, actrice et réalisatrice qui est par ailleurs depuis 2014 l'épouse de Jodie Foster, et Serena Hedison, éditrice et productrice. "Même au plus profond de notre tristesse, les souvenirs que nous avons de notre merveilleux père nous apportent du réconfort. Il nous a toutes aimées profondément et exprimait cet amour quotidiennement. Beaucoup de gens l'adoraient, qui avaient le bonheur d'apprécier sa nature chaleureuse et généreuse. Notre père mettait de la joie et de l'humour partout où il passait et le faisait avec beaucoup d'élégance", ont témoigné avec émotion les deux soeurs endeuillées.

Sur son compte Instagram, Alexandra Hedison a complété cet hommage en partageant d'autres mots et une magnifique photo de ses parents : "Mon père bien-aimé nous a quittés. C'était le plus gentil des hommes – toujours plein d'amour, à faire des blagues et à faire rire tout le monde. Il va rejoindre ma maman à présent, ainsi que tous ceux qui sont partis avant lui. Je lui souhaite d'être dans la paix, la liberté et l'amour pour l'éternité", a-t-elle écrit.