Diaporama Cannes 2021 : Carla Bruni en robe fendue, Camélia Jordana très décolletée face à Jodie Foster et sa femme

Andie MacDowell - Montée des marches du film « Annette » lors de la cérémonie d'ouverture du 74ème Festival International du Film de Cannes. Le 6 juillet 2021 © Borde-Jacovides-Moreau / Bestimage Red carpet for the movie « Annette » during opening ceremony of the 74th Cannes International Film festival. On July 6th 2021

17 / 42

Helen Mirren et son mari Taylor Hackford - Montée des marches du film « Annette » lors de la cérémonie d'ouverture du 74ème Festival International du Film de Cannes. Le 6 juillet 2021 © Borde-Jacovides-Moreau / Bestimage

Red carpet for the movie « Annette » during opening ceremony of the 74th Cannes International Film festival. On July 6th 2021