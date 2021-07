Marion Cotillard au Festival de Cannes : un premier look audacieux, avec Adam Driver

Dans quelques heures, les stars feront leur grand retour sur le tapis rouge ! Ce 6 juillet 2021 était attendu avec impatience par tous les cinéphiles : la 74e édition du Festival de Cannes sera lancée en grande pompe, avec la projection en compétition du film musical Annette, de Leos Carax. Mardi après-midi, les têtes d'affiche que sont Marion Cotillard et Adam Driver étaient déjà devant les photographes pour une conférence de presse ensoleillée.

L'égérie Chanel a bien sûr misé sur une création de la maison au double C pour cette première apparition cannoise. Vêtue d'un ensemble graphique, avec un chemisier pile dans la tendance logomania et un short cycliste, Marion Cotillard a réaffirmé son statut d'icône mode audacieuse. La compagne de Guillaume Canet s'est prêtée à la traditionnelle séance de pose en compagnie de son partenaire, l'acteur américain Adam Driver, mais également le réalisateur Leos Carax. Depuis Holy Motors, cela faisait neuf ans qu'il n'avait plus présenté de nouveau film. A défaut de pouvoir découvrir Annette mardi soir au Palais des festivals, le public français peut d'ores et déjà le voir puisque sa sortie en salles a été synchronisée sur sa projection cannoise.

Plus tôt mardi, c'est le jury au grand complet qui s'est illustré devant les photographes. Le charismatique président Spike Lee était donc entouré de l'actrice américaine Maggie Gyllenhaal, Mélanie Laurent, Tahar Rahim, Mylène Farmer, la réalisatrice autrichienne Jessica Hausner et la réalisatrice franco-sénégalaise Mati Diop, l'acteur sud-coréen Song Kang-ho et le réalisateur brésilien Kleber Mendonça Filho.

Comme l'a rapporté l'AFP, les jurés se sont déjà retrouvés lundi soir autour d'un premier dîner. L'occasion de faire plus ample connaissance en toute décontraction, avant de passer aux choses sérieuses... Pour le palmarès, rendez-vous le 17 juillet sur la Croisette !