Festival de Cannes 2021 : Mylène Farmer et Mélanie Laurent déjà complices... Le jury enfin réuni

C'est le jour J ! Ce 6 juillet 2021, le Festival de Cannes fait son grand retour après avoir été annulé l'an dernier, en raison de la crise sanitaire. Le moins qu'on puisse dire est que cette 74e édition est prometteuse... Dès mardi soir, de nombreuses stars devraient fouler les célèbres marches du Palais des festivals pour la cérémonie d'ouverture et la projection du film Annette, de Leos Carax.

Avant le tapis rouge, place à la traditionnelle conférence de presse et séance de pose en journée avec le jury de cette édition 2021 présidée par Spike Lee. Mardi après-midi, le réalisateur américain de 64 ans était entouré d'une partie de son jury pour un photocall ensoleillé : l'actrice américaine Maggie Gyllenhaal (habillée en Celine), Mélanie Laurent, Tahar Rahim, Mylène Farmer, la réalisatrice autrichienne Jessica Hausner et la réalisatrice franco-sénégalaise Mati Diop, l'acteur sud-coréen Song Kang-ho et le réalisateur brésilien Kleber Mendonça Filho. Comme l'a rapporté l'AFP, les jurés se sont déjà retrouvés lundi soir autour d'un premier dîner. L'occasion de faire plus ample connaissance en toute décontraction, avant de passer aux choses sérieuses...

La compétition commence dès ce mardi soir avec la projection du film musical Annette. Non loin du jury, les têtes d'affiche que sont Marion Cotillard et Adam Driver ont eux aussi eu droit à une conférence de presse sous les feux des photographes.

Cette année, c'est l'Américaine Jodie Foster qui reçoit la Palme d'Or d'Honneur. Tout sourire, l'actrice de 58 ans au français impeccable a elle aussi retrouvé les joies du photocall mardi après-midi, non loin de Pierre Lescure, président du festival de Cannes, Thierry Frémaux, délégué général (voir diaporama).

Le tapis rouge déjà en place, reste à attendre les premières stars pour la cérémonie d'ouverture ! D'ores et déjà, on sait que Pedro Almodovar sera de la partie, non pour présenter un film, mais pour "marquer le retour de Cannes". Pour la remise des prix, rendez-vous le 17 juillet !