Marion Cotillard et Guillaume Canet ont déménagé : "Je ne voulais pas partir, mais..."

Dans une longue interview à Marie-Claire, Marion Cotillard s'ouvre sur sa vie de famille. Avec Guillaume Canet et leurs enfants Marcel (10 ans) et Louise (4 ans), l'actrice a quitté Paris pour un coin de province bien plus tranquille, avec tout de même un certain pincement au coeur.

"J'avais déjà quitté Paris avant. Je n'ai pas voulu fuir, j'aime cette ville et son énergie, j'y suis née et je me sens profondément parisienne. Même si je rêve qu'on transforme les villes, et que le réseau énergétique y soit plus vertueux... Je ne voulais pas partir, mais ça s'est trouvé comme ça", explique Marion Cotillard à nos consoeurs.

Avec son compagnon Guillaume Canet, ils sont tout simplement tombés sous le charme d'une belle région française. "Je pense qu'on va s'installer sur la côte atlantique", confiait-elle à Paris Match en juin 2020. Serait-ce l'endroit où la famille a posé ses cartons ? "On a trouvé un endroit dont on est tombé amoureux et donc on a bougé", commente aujourd'hui Marion Cotillard, sans même préciser son nouveau code postal.

La situation sanitaire ne semble pas avoir motivé son choix : elle est tout aussi difficile à vivre au quotidien en région. "Ma fille vient de commencer l'école, en première année de maternelle elle ne voit que des gens masqués. Cela me terrifie", regrette Marion Cotillard. Maman attentive et engagée, l'actrice veut toujours le mieux pour ses enfants, qu'elle emmène parfois en tournage à leur plus grand désespoir.

"Ils détestent venir sur mes films, révèle-t-elle. Avec ma fille, quelque chose m'a marquée. Elle est venue un jour sur un tournage, elle avait deux ans. Il y a une vibration différente de soi quand on tourne, même entre les prises, on n'est pas dans le même état que d'habitude. Elle m'a posé une question qui m'a d'abord fait rire, puis qui m'a fortement interrogée. 'Elle est où maman ?', m'a-t-elle demandé" Une question aussi belle que révélatrice pour Marion Cotillard. Elle s'efforce désormais d'expliquer son métier d'une manière plus spirituelle.

"Les enfants sentent tout... ils ont une manière tellement juste parfois de nous remettre dans le présent. Je lui ai expliqué que mon métier, c'était de traverser la vie de certaines personnes et qu'en même temps, leurs vies à elles me traversaient aussi. Et que c'était certainement pour ça qu'elle me sentait différente sur un tournage", développe-t-elle.

Retrouvez l'interview de Marion Cotillard en intégralité dans le dernier numéro de Marie-Claire.