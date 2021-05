Marion Cotillard en pleine pause allaitement : photo intime de l'actrice

Fait suffisamment rare pour être souligné, Marion Cotillard a partagé sur Instagram une photo personnelle. Le 10 mai 2021, l'actrice de 45 ans s'est saisie du réseau social pour mettre en avant ce qui semble être un portrait d'elle en noir et blanc, la montrant en train d'allaiter. Difficile en revanche d'identifier l'enfant, qui pourrait être son fils Marcel (bientôt 10 ans) ou sa fille Louise (4 ans), qu'elle partage avec son compagnon Guillaume Canet.

Ce joli cliché a été réalisé par le photographe Eliott Bliss, manifestement un ami proche de Marion Cotillard, tant cette dernière est présente sur le compte Instagram de l'artiste. La star des films Taxi, La Môme, The Immigrant et De rouille et d'os pourrait bien avoir relayé cette photo à l'occasion de la fête des Mères, célébrée le 9 mai dernier aux Etats-Unis, puisqu'elle a indiqué en légende : "MERE MOTHER". Une publication qui ne passe pas inaperçue tant l'égérie Chanel se veut discrète sur sa vie privée, préférant plutôt utiliser son compte Instagram pour témoigner de son engagement écolo, notamment en faveur de la loi climat.

Bien que leurs deux parents forment l'un des couples les plus célèbres - et solides - du cinéma français, depuis bientôt 14 ans, Marcel et Louise grandissent loin de l'attention médiatique. Pour autant, le public pourrait bientôt découvrir le visage de l'aîné de la famille sur grand écran...