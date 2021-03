Marion Cotillard manifeste dans les rues de Paris, nouvelle action remarquée et forte

L'écologie était sur toutes les lèvres le dimanche 28 mars 2021. Quelques milliers de personnes ont défilé en paix, masque sur le visage - bouche et nez compris ! - de la place de l'Opéra, à Paris, jusqu'à la place de la République. À la veille de l'examen à l'Assemblée du projet du gouvernement issu de la Convention citoyenne pour le climat, les citoyens se sont réunis dans la rue pour demander "une vraie loi". Parmi cette foule de manifestant, Marion Cotillard, en tête de rang, tenait une pancarte en direction du ciel, mentionnant : "Marquons l'histoire ! N'en soyons pas la honte".

Très engagée pour sauver la planète, Marion Cotillard avait annoncé sa venue en partageant, sur son compte Instagram, une publication de l'activiste Camille Etienne. Elle annonçait, à quelques heures de la manifestation, la plus grosse marche pour le climat depuis l'année 2019. Au total, plus de 180 rassemblements du même type ont eu lieu à travers le pays - dont 400 personnes à Saint-Etienne - dans l'espoir de "relancer la dynamique citoyenne" et pour demander aux députés "d'améliorer" le texte gouvernemental, comme l'a rappelé Elodie Nace, d'Alternatiba, l'un des mouvements organisateurs.