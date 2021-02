Marion Cotillard et Guillaume Canet, couple écolo : des "petits habitudes" différentes dans leur quotidien

Ils évoluent dans un monde de strass, de paillettes et de luxe mais Guillaume Canet et sa compagne Marion Cotillard ont les pieds bien sur terre. Une terre que le célèbre couple entend bien préserver le plus longtemps possible.

Le 23 février prochain, France 2 consacre sa soirée au monde de l'agriculture et propose un documentaire baptisé Nous paysans, raconté par Guillaume Canet. Malgré la célébrité, l'acteur et réalisateur de 47 ans n'oublie pas d'où il vient. Il a été élevé loin des grandes villes et en est extrêmement fier. Un monde dans lequel il est parfois difficile de survivre. "Je suis fils d'éleveur de chevaux et j'ai grandi à la campagne, rappelle-t-il à TV Magazine ce vendredi 19 février. J'étais proche des agriculteurs, mais je n'avais pas vraiment pris conscience du taux de suicide et de leurs difficultés. Le tournage de ce film [son film Au nom de la terre sorti en 2019 ndlr] m'a énormément sensibilisé."

Son métier d'acteur et de réalisateur, Guillaume Canet a choisi de l'adapter à une autre cause qui lui tient aussi beaucoup à coeur : la protection et la sauvegarde de l'environnement. Marion Cotillard est également une grande activiste et c'est ensemble qu'ils ont repensé leurs habitudes, avec leurs deux enfants, Marcel (9 ans) et Louise (3 ans). "Je prends très peu l'avion. Je privilégie le train. Ces dernières années, j'ai tourné tous mes films en France, confie Guillaume Canet à TV Mag. De la même façon, nous n'achetons plus de bouteilles en plastique, mais nous avons une fontaine avec du charbon qui filtre l'eau du robinet. Ce sont ces petites habitudes qui permettent, si tout le monde s'y met, de changer un peu la donne."

Au début du mois de février, Marion Cotillard a célébré une grande victoire avec plusieurs autres personnalités françaises. L'État français a été jugé "responsable" de manquements dans la lutte contre le réchauffement climatique. "Je préférerais que l'on n'ait pas à se battre pour que nos dirigeants respectent leurs engagements, j'aurais préféré que l'on n'ait pas à attaquer l'état. Mais ils ne nous laissent pas le choix. Ils ont les clés, ils ont les solutions. Ils se doivent maintenant d'agir à hauteur des enjeux", avait publié l'actrice, et égérie Chanel, sur sa page Instagram.