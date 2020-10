Guillaume Canet : Son fils Marcel fan d'une star de télé, amusantes confidences

Une mère oscarisée, un père césarisé et des millions d'entrées à deux au box-office, mais, clairement, cela ne fait pas grand effet à Marcel le fils de Marion Cotillard et Guillaume Canet ! Le petit garçon, âgé de 9 ans, ne veut d'ailleurs pas voir les films de ses célèbres parents. En revanche, il est très fan d'une star de télé.

Dans le magazine Télé 7 Jours, un dossier est consacré à la nouvelle saison de l'émission Objectif Top Chef, sur M6. Et l'on apprend que Guillaume Canet (47 ans) passera une tête alors que le sujet de l'écologie sera particulièrement mis en avant. Une participation inattendue de la part du réalisateur des Petits Mouchoirs et Nous finirons ensemble qui s'est senti contraint de le faire pour... Marcel. Après avoir reçu un SMS du chef Philippe Etchebest, star du programme qui déniche le candidat retenu pour affronter les professionnels dans Top Chef, Guillaume Canet a cédé. "Si mon fils apprend que vous m'avez appelé et que j'ai refusé de participer à l'une de vos émissions, il va me tuer !", a ainsi déclaré la star au célèbre chef.

Marcel serait donc un adepte du chef Etchebest, célèbre pour ses coups de gueule et son tempérament de feu. Le garçon, grand frère de Louise âgée de 3 ans, devra donc regarder son papa à la télé lorsque sera diffusée la nouvelle saison d'Objectif Top Chef dès le 12 octobre. Guillaume Canet, tout comme sa femme Marion Cotillard, est très porté sur l'écologie, et ce même si le couple essuie parfois des critiques. "Nous avons mis l'accent sur l'écologie et le terroir. Nous avons voulu donner un coup de projecteur sur le monde rural. Je savais que c'était des sujets qui touchaient Guillaume Canet", a ainsi expliqué Philippe Etchebest.

Alors que M6 avait eu la mauvaise surprise de voir interrompre les tournages de ses émissions La France a un incroyable talent et Le Meilleur Pâtissier à cause de cas de Covid-19, la production d'Objectif Top Chef a quant à elle pu mener son tournage sans aucun cas positif !