Marion Cotillard entourée de ses enfants, Guillaume Canet les photograhie

Marion Cotillard et Guillaume Canet n'aiment pas exposer leur famille composée de deux enfants, Marcel, 9 ans, et de Louise, 3 ans. Mais dimanche 7 juin 2020, l'acteur et réalisateur des Petits Mouchoirs a fait une exception à l'occasion de la célébration de la fête des Mères.

Guillaume Canet a souhaité partager un instant de sa vie de famille avec les 960 personnes qui le suivent sur Instagram en publiant une photo de Marion avec leurs deux enfants. L'actrice et égérie Chanel est ainsi apparue en admiration devant Louise et Marcel en train de s'amuser sur un trampoline dans le jardin. Marion Cotillard s'est montrée sans artifice, à l'état pur dans son rôle de maman. Toute la famille a trouvé refuge dans le Sud-Ouest de la France lorsque le confinement a été décrété à la mi-mars et elle y est restée.

En plus d'avoir publié une photo de sa compagne et de leurs deux enfants, Guillaume Canet n'a pas manqué de mettre sa maman à l'honneur. L'acteur et réalisateur a partagé une photo de lui bébé à la plage avec sa maman. "Bonne fête à ma maman chérie ! Et toutes les autres mamans !!!", a-t-il commenté sur cette photo ressortie de ses archives personnelles.