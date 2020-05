Marion Cotillard: Sa maman, son enfant, rare photo des trois générations réunies

Le dimanche 10 mai 2020, les Américains célébraient toutes les mamans de l'univers. Si, en France, il faudra patienter jusqu'au 7 juin prochain pour dégainer des roses, il y en a une qui n'a pas eu la force d'attendre. Et cette personne, c'est la seule, l'unique Marion Cotillard. Voguant entre deux océans, son âme et son coeur éparpillés entre la France et les États-Unis, la comédienne de 44 ans s'est emparée de son compte Instagram pour dévoiler une rare photographie de famille.

Sur cette image, tendre souvenir du passé, Marion Cotillard se tient au côté de sa mère Niseema Theillaud. Les deux femmes, complices, posent un regard attendri sur un nourrisson, sur l'enfant de l'actrice, la troisième génération – qu'il s'agisse de Marcel, bientôt 9 ans, ou de sa petite soeur Louise, née le 10 mars 2017. "To all the mamas", écrit-elle dans la langue de Shakespeare. Amoureuse de Guillaume Canet depuis 2007, avec qui elle forme l'un des couples les plus glamour du globe, elle n'en reste pas moins humaine, en proie aux doutes. Ce confinement était sans doute l'occasion idéale de se remémorer des souvenirs familiaux, loin de ses proches.