Marion Cotillard : Son message fort à ceux qui ne respectent pas le confinement

Très engagée sur le plan écologique, Marion Cotillard a aujourd'hui utilisé sa notoriété mondiale pour passer un message fort à son public américain. Dans une longue vidéo où elle se filme seule, chez elle, l'actrice française implore ses fans de respecter les mesures de confinement. "Dans le film Contagion, je joue le rôle d'un docteur qui travaille pour l'Organisation mondiale de la santé, envoyé à Hong Kong pour faire face à l'épidémie d'un virus hypothétique. Dans le monde réel, je suis une femme, une mère, une fille et une actrice, et comme tout le monde je ne souhaite rien d'autre que d'aider à arrêter le Covid-19", explique-t-elle.

En effet, dans le thriller Contagion sorti en 2011, Marion Cotillard donne la réplique à Matt Damon, qui narre une société faisant face à un virus dévastateur qui ne cesse de muter. "Les experts qui nous ont aidés sur Contagion m'ont demandé de délivrer ce message. Ici en France, nous avons quelques jours d'avance sur vous en Amérique face à ce virus. Alors, laissez-moi vous dire maintenant qu'il y a deux futurs pour ceux d'entre vous qui n'ont pas vu le pire de ce virus, poursuit l'épouse de Guillaume Canet. Il y a un avenir où vous écoutez vos experts en santé publique et cela signifie que vous rentrez chez vous maintenant et que vous y restez jusqu'à ce que ce soit sûr. Un futur où vous prenez soin de vous et de vos bien-aimés."

Marion Cotillard dépeint ensuite un scénario catastrophe. "Et il y a un futur où vous ignorez les experts qui essaient de nous aider. Dans cet avenir, nous regardons nos systèmes médicaux s'effondrer lorsque le virus se propage de façon incontrôlable, et les plus vulnérables d'entre nous mourront en nombre insondable et pas nécessaire. Dans ce scénario, on perd du temps à se reprocher les uns aux autres, et le racisme et la désinformation causeront plus de dégâts à nos sociétés que le virus n'aurait jamais pu le faire", ajoute-t-elle.

Ce week-end du 11 au 12 avril 2020, Marion Cotillard prenait part à L'Académie du monde d'après, festival citoyen et virtuel regroupant de nombreuses personnalités et des anonymes exerçant toutes sortes de métiers (pompiers, médecins, caissières, scientifiques, policiers...). Ils se sont "regroupés" pour discuter et débattre du "monde de demain".